اليوم..«مساء المونديال» يستضيف نجم منتخب غانا

يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم الجمعة، فى برنامج “مساء المونديال” من العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، فى الفقرة الأولى كابتن عبدالرازق كريم نجم منتخب غانا ونادي المقاولون العرب فى السبعنيات، بينما يستضيف فى الفقرة الثانية كابتن أشرف قاسم نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، وفى الفقرة الأخيرة يحاور كابتن مدحت شلبي مجموعة من الأطباء النفسيين حول كيفية تجهيز لاعبي المنتخب الوطني لمباراة غانا.

فى إطار التغطية المتميزة لقناة أون سبورت ، للاستعدادات لمباراة مصر وغانا ، والتى تأتى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ، والتى تقام يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد برج العرب .