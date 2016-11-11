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رئيس مدينة المحلة ينهى أزمة سائقى خط المحلة – بلقينا

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رئيس مدينة المحلة ينهى أزمة سائقى خط المحلة – بلقينا رئيس مدينة المحلة ينهى أزمة سائقى خط المحلة – بلقينا

>الغربية – عادل ضرة

اجتمع اللواء ناصر طه، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومحمد كمال مرعى والدكتور محمود شحاتة وحامد جلال جهجه، نواب بندر ومركز المحلة والمقدم  فادى ملاك، رئيس قسم  مرور  بالمحلة، والرائد  محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور، لبحث مشاكل سائقى خط المحلة – بلقينا، وأنهى رئيس المدينة مشاكل السائقين بعد أن تم الاتفاق على أن يتم تمييز سيارات هذا الخط بشريط أسود، ويكون خط سيرهم من موقف بلقينا - طريق العلو - مستشفى الحميات - منطقة الشعبية - البوابات - ثم الدوران مع ملف اسو - دخول الموقف الجديد للتحميل - الخروج إلى الطريق الدائرى - ثم موقف بلقينا مرة أخرى.

 

كما تم الاتفاق على أن من يخالف هذه التعليمات سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر وقدم السائقون الشكر لرئيس المدينة لإنهائه الأزمة.

 


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