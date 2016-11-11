بالصور.. نائب السنطة يعقد لقاء جماهيريا لبحث مطالب المواطنين

الغربية ـ إسلام الخياط

عقد المحاسب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، لقاء جماهيريا مع أهالى قرية أشنواى التابعة لمركز السنطة بقاعة دار المناسبات، متحديا الدعوات المغرضة للتظاهر، وتعرف على مشاكل ومطالب أهالى دائرته، بحضور اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وناقش " بدراوى" مع أهالى القرية مشاكل القرية واستمع لكافة مطالبهم، وتم تشكيل لجان لمقابلة المسؤولين لحل تلك المشاكل؛ كما حث عضو مجلس النواب أهالى القرية على الوقوف بجوار الوطن فى تلك اللحظات الحرجة، قائلا، الوطن يمر بأوقات صعبة وعلينا التحلى بالصبر وأنا على ثقة أن تكون هناك انفراجة قريبة، خاصة أن الدولة بها ممتلكات ومدخرات تساعد فى ذلك.