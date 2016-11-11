انتظام حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة العمل بالميناء اليوم الجمعة، تستمر بشكل طبيعي ويشهد الميناء نشاط في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة “وادي الكرم”، كما يجري تفريغ شحنة سولار تزن 33 ألف طن علي متن السفينة ” هيك ” قادمة من اليونان.

وأضاف “الغندور” فى بيان صحفي، الجمعة، أنه يجري تفريغ السفينة “اوجنيا جاز” علي متنها 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من قبرص ، والسفينة “ماريونا” علي متنها 1238 ألف رأس ماشية قادمة من أوروجواي ، والسفينة “كليبر بانوراما” علي متنها 32 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا، والسفينة “جاز اوديسون” علي متنها 6 ألف طن غاز قادمة من قبرص.

وأشار إلى أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 124 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 40 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 43 سفينة، والداخلي 12 سفينة ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وسبعون ألف طن منهم 450 ألف طن قمح ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وورود 142 ألف طن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن ناحية أخري، تواجد اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، من الصباح الباكر، وعقد إجتماع مع قيادات الميناء، ووجه مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.