الصحة تحذر من استخدام مكملات لتخسيس الوزن ومقويات غير مرخصة

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعاميم اصدرتها مؤخرا من استخدام مكملات غذائية يتم الترويج لها لتخفيف الوزن ومقويات جنسية للرجال تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها تسبب خطراً كبيراً على مرضى القلب أو السكري أو ارتفاعاً في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات ومواد مسرطنة لا تستخدم في صناعة الأدوية علماً أن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في الوزارة.

وذكرالدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة أن الوزارة طلبت في التعاميم المرسلة للجهات الصحية والمعنية سحب هذه المستحضرات من الأسواق ومنع تداولها في حال توفرها واستيرادها والكشف عن أسماء هذه المستحضرات ذات الإدعاءات الطبية وذلك لتوضيح مخاطرها والمضار الجانبية لها التي قد تصل للموت.

وأهاب الدكتور الأميري بأفراد المجتمع عدم الانجرار إلى هذه الإعلانات المضللة حول منتجات عشبية ومكملات غذائية تدعي تخسيس الوزن والقوة الجنسية بطريقة غير علمية ومنطقية حيث يروج لها عبر إعلانات غير مرخصة من قبل إدارة التنظيم والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد تلقي وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحذيراً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام المنتج " Stiff Bull Herbal Coffee"والذي يروج له بأنه مكمل غذائي ومقوي جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة"Desmethyl carbodenafil " علما بأنها تشبه مادة " sildenafil "والتي قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وتضمنت التعاميم أيضاً تحذيراً بعدم استخدام المنتج" Zi Su Body Fat Health "والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتواء المستحضر المذكور على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما وهما مادة" Sibutramine "والتي قد تسبب زيادة في ضغط الدم و/أو معدل نبضات القلب لدى بعض المرضى ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً للمرضى المصابين بأمراض القلب أوعدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية ..ومادة "Phenolphthalein " التي تبين إنها مادة مسرطنة لا تستخدم في صناعة الأدوية .

وأوضح الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع على اتصال يومي مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئات العالمية مثل هيئة الأدوية الأوروبية والأسترالية مؤكدا أنه في حال اصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية او المكملات الغذائية تقوم على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية بضرورة سحب تلك المنتجات واتلافها حفاظا على صحة وسلامة المجتمع .