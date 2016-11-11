شرطة دبي تدعو الجمهور إلى التعرف على صاحب الجثة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي توفي في حادث دهس على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي مقابل مقابر القصيص، آسيوي الجنسية في العقد الرابع من العمر يبلغ طوله 161 سم ووزنه 56 كجم، ويوجد وشم في وسط ساعده الأيمن على شكل كتابه هندوسية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي او بمركز شرطة القصيص، على أرقام الهواتف التالية: مركز القيادة والسيطرة: 046095555 ، ومركز شرطة القصيص :042631111