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خالد الصاوي مهددًا منتج «هي ودافنشي»: «شايف مستقبله واعد في طرة»

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الفنان خالد الصاوى

الفنان خالد الصاوى

هاجم الفنان المصري خالد الصاوي، منتج مسلسله الأخير “هي ودافنشي” ممدوح شاهين، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلَا: “منتجي المفضل ممدوح شاهين، إيده خفيفة ومكبر الطاسة، وأنا كطويل النظر شايفله مستقبل واعد في طرة “أحد السجون المصرية”.

كما قال الصاوي أنه استشاط غضبًا عندما علم من مديرة مكتبه بقيام البنك برد الشيك الثاني من مستحقاته المتأخرة عن دوره في مسلسل “هي ودافنشي” الذي عرض في رمضان الماضي، والبالغ قيمته 400 ألف جنيه، لعدم وجود رصيد كافي في حساب ممدوح شاهين.

يذكر أن مسلسل “هي ودافنشي” من بطولة خالد الصاوي وليلى علوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني وبيومي فؤاد وكوكبة من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

KHALED EL SAWY

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