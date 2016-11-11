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ضبط شخصين إنتحلا صفة أفراد شرطة بالبحيرة

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ضبط شخصين إنتحلا صفة أفراد شرطة بالبحيرة ضبط شخصين إنتحلا صفة أفراد شرطة بالبحيرة

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط شخصين إنتحلا صفة أفراد شرطة، تابعين لإدارة الحماية المدنية، خلال قيامهما بفحص طفايات الحريق بأحد ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة بمركز أبو المطامير.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط كل من “محمد.ا.ا” 44 سنة – حاصل على دبلوم ومقيم بالدلنجات، و”حازم. ر.ع” 34 سنة – عاطل ومقيم بقرية أبو وافية بالدلنجات، لإنتحالهما صفة أفراد شرطة تابعين لإدارة الحماية المدنية قسم الأمن الصناعى.

وبمواجهه المتهمين إعترفا بإرتكاب الواقعة وانتحال صفة أفراد شرطة من الحماية المدنية إمعاناً منهما فى إيهام ضحاياهما بتخصصهما فى فحص واستبدال طفايات الحريق بغرض تسهيل الاستيلاء عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

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