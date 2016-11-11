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هشتاج "دريم بارك" يحتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند بـ"تويتر"

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هشتاج "دريم بارك" يحتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند بـ"تويتر" هشتاج "دريم بارك" يحتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند بـ"تويتر"

>كتب محمد تهامى زكى

دشن نشطاء موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "دريم بارك"، احتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند فى ، مقتربًا من 10 آلاف تغريدة فى أقل من ساعة منذ لحظة تدشينه.

وجاء الهاشتاج فى إشارة إلى تجاهل المصريين لدعاة الفوضى والمخربين والزاعمين لوجود ثورة غلابة، ونزلت العائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع فى يوم خريفى معتدل بمدينة الألعاب الترفيهية.

وتنوعات تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث محمود العدوى، قائلا: "بعد غلق الميادين.. موقعة جمل جديدة داخل أسوار دريم بارك"، وقال آخر: "مصر كلها فى دريم بارك بيتظاهروا على مين هيركب الشلال الأول".

وأضاف عاطف: "يعنى ولا عملوا ثورة ولا غيروا النظام ولا حاربوا الغلاء ولا انضرب قنبلتين غاز حتى، إيه دريم بارك اللى رايحنها دى"، وبسخرية قال أحمد عبد العاطى: "نداء للثوار فى كل الشوارع والميادين، ياريت نضم على مسيرة دريم بارك"، وقال صبحى شلبى: "تحويل مسار الثورة من ميدان التحرير إلى دريم بارك واشتباكات بين المتظاهرين على لعبة قطر الموت".

 

 

 

 

 

 

 


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