هدوء تام يسود شوارع بني سويف وسط تشديدات أمنية مكثفة‎

المراسل : محمد شعبان

سادت حالة من الهدوء التام داخل شوارع محافظة بني سويف، منذ صباح اليوم الجمعة، وفتحت المحال التجارية والمطاعم أبوابها منذ الصباح في شكل طبيعي دون أي خروج عن الحالة العامة، تزامنًا مع دعوات الإخوان لإقامة تظاهرات علي مستوي الجمهورية .

بينما إستعدت “المحافظة”، منذ أمس الخميس، بتشديدات أمنية مكثفة بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المحافظة تزامنًا مع دعوات التظاهر .

وانتشرت قوات الأمن وسيارات الانتشار السريع وسيارات الكشف عن المفرقعات بمداخل الطرق الصحراويين الغربى والشرقى والزراعى “القاهرة – أسيوط”، تحسبًا لتسلل أي عناصر إرهابية.

وأعلن اللواء خلف حسين، مدير المباحث الجنائية،عن استعداد تام للأجهزة الأمنية والمعدات والأفراد للتصدي لأي خرق للقانون على مدار 24 ساعة ، وكثفت مديرية الأمن برئاسة اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، من تواجدها أمام جميع المنشآت الحيوية وبشوارع المحافظة بجانب انتشار مدرعات الشرطة لتأمين كل الشوارع والميادين لتأمينها، فضلاً عن مجموعات الانتشار السريع والقوات المتواجدة لتأمين الشوارع والمواطنين والأقوال الأمنية المشتركة من القوات المسلحة وقوات الشرطة التي تجوب مختلف المراكز.

كما قامت الكمائن الثابتة والمتحركة بتشديد الإجراءات الأمنية، وعززت من تواجدها بشكل مكثف في كل أنحاء المحافظة.

وكشف مصدر مطلع، أنه تم إلغاء الإجازات لجميع العاملين فى المرافق الحيوية كالكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الإسعاف والمستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة.