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خاتم من الذهب الخالص يدخل «موسوعة جينيس»

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خاتم من الذهب الخالص يدخل «موسوعة جينيس» خاتم من الذهب الخالص يدخل «موسوعة جينيس»

أرشيفية

دخل خاتم مصنوع من الذهب الخالص، تم عرضه في معرض شنغهاي الدولي للمجوهرات، موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية لكونه أكبر وأثقل خاتم من نوعه فى العالم.

وأثار الخاتم الضخم، الذى بلغ وزنه 82.20 كجم، الإعجاب الشديد، من زوار المعرض الذي افتتح يوم الخميس الماضي.

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية الرسمية، فقد نشرت عدة صور للخاتم، والذي شارك في صنعه 39 حرفيًا صينيًا واستغرقت صناعته 99 يوما.

وتم عرض الخاتم، الذي يقدر ثمنه بنحو 30 مليون يوان، في صندوق زجاجي متصدرا إحدى قاعات المعرض ويتميز شكله باستخدام العقدة الصينية والفوانيس وغيرها من العناصر الثقافية الصينية التقليدية، وهو الأمر الذى يبرز مهارة الصنعة لدى الحرفيين الصينيين.

أ ش أ

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