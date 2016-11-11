ثورة 11/11 المزعومة تثير السخرية على "تويتر" بهاشتاج "محدش نزل"

كتب محمد تهامى زكى

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "محدش نزل" محتلًا صدارة الترند، فى إشارة إلى الشوارع الخالية من المتظاهرين المزعومين، وأيضًا إلى وعى الشعب المصرى ومعرفته بالمخربين ودعاة الفوضى.

وانهالت السخرية من المدونين فى الهاشتاج، حيث قال إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق: "فى ١٠٠ مليون مصرى مشغليين التلفزيون وقاعدين ومتابعين على السوشيال ميديا، مستنين نفس الـ١٠٠ مليون ينزلوا والشوارع فاضية".

وسخر عمر، قائلًا: "إصابة عدد من رجال الشرطة بحالة ملل لعدم وجود متظاهرين بالميادين"، وعلى طريق الأسطورة رفاعى الدسوقى، قال أحد المدونين: "قولى ياض ياعصام الفرق بين ثورة 11/11 والدورى المصرى غير أن الاتنين من غير جمهور".