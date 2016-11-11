وزير النقل: انتظام العمل بمترو الأنفاق والسكك الحديدية

أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، انتظام العمل على جميع خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وكذلك الموانيء البحرية والبرية.

وأشار سعيد، خلال بيان صادر عن الوزارة الجمعة، إلى انتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة مع انتشار فرق الصيانة بجميع المحطات.

وأوضح الوزير، انتظام جدول التشغيل بجميع خطوط السكك الحديدية في أنحاء الجمهوية، لافتا إلى أنه تابع مع رئيس الهيئة تنفيذ جداول التشغيل بجميع الخطوط.

وأوضح بيان الوزارة، أن الموانيء البحرية شهدت انتظامًا في حركة الملاحة بها، حيث انتظم العمل بموانيء البحر الأحمر، وميناءي الاسكندرية ودمياط .