أبحاث طبية: الحوامل أكثر عرضة للمعاناة من سلس البول

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أثبتت الأبحاث الطبية أن الحوامل هن الأكثر عرضة للمعاناة من سلس البول، ليصبحن أيضا الأكثر عرضة لزيادة حدة هذه الحالة بعد الولادة، ووفقا للدراسة، فإن النساء اللاتى لم ينجبن هن الأقل عرضة للمعاناة من سلس البول مقارنة بالحوامل.

وقالت "ماريا جيهاين" أستاذ أمراض النساء والتوليد فى مستشفى "جوتنبرج" فى السويد، إن النساء اللاتى يعانين من سلس البول قبل الحمل، غالبا ما يتعرضن لزيادة حدة حالاتهن المرضية بعد الإنجاب.

وأظهرت الدراسة – التى نشرت فى المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد – أجريت على 9,200 سيدة لم ينجبن من قبل تراوحت أعمارهن ما بين 25 – 64 عاما، فضلا عن مجموعة من الشابات تراوحت مراحلهن العمرية ما بين 25 – 35 عاما مع وزن طبيعى (مؤشر كتلة الجسم لم يتعد 25 نقطة)، عانى 10% منهن من سلس البول.

وأشارت المتابعة إلى أنه من بين الفئة الأكثر عمرا ( 55 – 64 عاما) مع تخطى مؤشر كتلة الجسم عن 35 نقطة، عانى 17% من سلس البول مع زيادة فرص التبول مرتين على الأقل فى الليل.

وتهدف الدراسة لقياس آثار الحمل فى حد ذاته وتأثير الولادات القيصرية على فرص زيادة حدة حالات سلس البول بين مرضاه.