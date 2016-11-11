نائب محافظ القاهرة: حملات لإزالة مخالفات البناء بجميع الأحياء

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه أصدر تعليماته لرؤساء أحياء المنطقة، برفع جميع المخالفات والإشغالات، كل فى نطاقه، لافتاً إلى أن “حى الوايلى” شن حملة للتصدى للمخالفات، وتمكنت أجهزة الحى من إيقاف أعمال بناء غرفتين من الخشب أعلى العقار 10 شارع حافظ.

وأضاف “عبد التواب” فى تصريحات صحفية، أن أجهزة حى الوايلى ، تمكنت من رفع السيارات المتهالكة أمام مدرسة “بين الجناين” الابتدائية بشارع بين الجناين، وتم رفع مستوى نظافة الشارع، بالإضافة إلى قص أشجار من شارع ذهنى بالظاهر، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا لسقوطها.

ولفت إلى أن أجهزة “حى الموسكى”، نفذت قرار إزالة الفاترينة الكائنة بعطفة عبد الحق السنباطى والمقامة بدون ترخيص، كما أزالت الأجهزة للمرة الثانية دورة مياه بجمعية نور الخيرية، خلف81 شارع الجيش، لإنشائها بالمخالف للقانون، موضحًا أن تنفيذ قرار الهدم رقم 1 لسنة 2011، والذى يقضى بهدم العقار 13 درب البشابشة حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة.