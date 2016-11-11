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التموين: احباط محاولة تهريب 67 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء

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التموين: احباط محاولة تهريب 67 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء التموين: احباط محاولة تهريب 67 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، من ضبط 11 قضية مواد بترولية، ضبط خلالها ” 67041 لتر بنزين وسولار “، و26 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ” 8385 إسطوانة”.

وضبطت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء حسني زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، 10 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 17,850 طن و113 قضية مخالفات مخابز، و22 قضية فى مجال الإتجار غيرالمشروع بالسلع التموينية المدعمة، و51 قضية فى مجال الغش التجارى، و 414 قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين، و20 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 2,550طن.

 

 

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