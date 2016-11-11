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سقوط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر وإشعال النار بها فى قنا

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سقوط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر وإشعال النار بها فى قنا سقوط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر وإشعال النار بها فى قنا

>قنا - هند المغربى

تباشر نيابة مركز نجع حمادى فى قنا، التحقيقات مع المتهمين بسرقة سيارة محملة بالسجائر وإشعال النيران بها بعد سرقة محتوياتها.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وضباط مركز شرطة نجع حمادى، من القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارة محملة بالسجائر وإشعال النيران بها بعد سرقتها.

 

كان المتهمين قطعوا الطريق على سيارة رقم 289 ق ل ب قيادة "مينا مجدى" محملة بكمية من السجائر أمام قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى منذ عدة أيام، وقاموا بسرقة محتويات السيارة من كراتين السجائر تحت تهديد السلاح، وأشعلوا النيران بها بعد سرقة محتوياتها، وفروا هاربين.

 

وأفادت التحريات التى قادها العقيد حاتم حفنى رئيس المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد ب ح" و"عبدالله ك ف" و"كرم ع ا"، وعثر بحوزتهم على 3 دراجات بخارية والسلاح المستخدم والمسروقات، وأفادت مناقشتهم بأنهم قاموا بإشعال النيران فى السيارة بعد سرقتها ظنا منهم أنها تحوى كاميرات قامت بتصويرهم، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.


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