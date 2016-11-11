العثور على جثث 15 مهاجرًا جرفتهم الأمواج إلى شاطئ بغرب ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، الجمعة، العثور على جثث 15 مهاجرًا غير شرعي جرفتهم الأمواج إلى شواطئ منطقة المايا بغرب ليبيا .

وأعرب الهلال الأحمر الليبي، في بيان صادر عنه الجمعة، عن أمله في تحديد موقع عدد آخر من الجثث خلال الأيام القادمة .

وكان الهلال الأحمر أعلن غرق سفيتنتين خلال الأسبوع الجاري تقلان قرابة 400 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية .

يذكر أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين يبدأون رحلتهم من سواحل شمال أفريقيا في قوارب تفتقر لأبسط مقومات السلامة، ما يؤدي إلى نتائج كارثية، حيث أصبحت رحلة البحث عن الحياة ممزوجة بالموت المتربص باللاجئين الهاربين من القتل والواقع المرير في بلادهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت في وقت سابق إن أكثر من 2600 لاجئ لقوا حتفهم في عام 2015 حتى الآن في المسار المركزي للبحر الأبيض المتوسط الذي يضم ليبيا، حيث استفاد المهربون من الفوضى التي تجتاح البلاد .

أ ش أ