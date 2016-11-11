«السفير الروسى»: المركز الثقافى جسر للتعاون مع مصر

قال السفير الروسي بالقاهرة، سيرجى كيربيتشنكو، إن المركز الثقافي الروسي مكان للعلوم والثقافة، وأعرب عن سعادته بالمركز كمؤسسة عريقة خلال سنوات عملها.

جاء ذلك في كلمته، مساء أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على تأسيس المركز، و٥٠ عاما على بدء نشاطه، حيث تم تأسيسه عام ١٩٥٦.

وأضاف السفير، أن المركز أصبح معتادًا لدى آلاف المصريين والروس، كما شهد وفود عديدة من روسيا، وأصبح جسرا للتعاون بين البلدين.

وتم خلال الاحتفالية، تكريم عدد من الشخصيات المصرية التى ساهمت فى دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، حيث قام مالكسي تيفانيان مدير المركز بمنح درع المركز لهذه الشخصيات، وهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازى، و د.حلمى الحديدى رئيس اللجنة المصرية للتضامن، و شريف جاد مدير النشاط الثقافى و رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، و د.شريف حلمى رئيس الجامعة المصرية-الروسية، والنحات المصرى د.أسامة السروى مستشار مصر الثقافى السابق فى روسيا، و فتحى دوغان أمين عام الجمعية المصرية لخريجى الجامعات، و ديمترى باخوماس مدير المدرسة الروسية بالقاهرة، وحسين الشافعى رئيس تحرير مجلة أنباء روسيا، والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد العالى، و إيهاب وهدان مدير عام الشركة السياحية تيزتور الروسية فى مصر، و لودميلا سلامة رئيس المجلس التنسيقى للمغتربين الروس بمصر.

كما حضر الاحتفالية، كل من سفير بيلاروسيا وأذربيجان وطاجيكستان.

وإختتمت الاحتفالية، بعروض لفرقة الفنون الشعبية الروسية “يونست”.