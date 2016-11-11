بالصور.. الشرطة العسكرية تمشط شارعي فيصل والهرم بالجيزة

سيطرت حالة من الهدوء التام على محيط شارعي فيصل والهرم بالجيزة، ظهر اليوم الجمعة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش في الشوارع بالتزامن مع دعوات التظاهر اليوم.

فيما مشطت عدد من سيارات الشرطة العسكرية شارعي فيصل والهرم؛ لفرض السيطرة الأمنية عليهما تحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث.

وعززت وزارة الداخلية والقوات المسلحة من إجراءاتهما الأمنية؛ للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون أو تكدير الأمن العام، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدين أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستواجه بشكل حاسم وفوري وفقًا للقانون.

المراسل ـ عمر جمال