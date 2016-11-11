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مدير أمن بني سويف: قنوات الإخوان تبث مظاهرات «مفبركة»

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مدير أمن بني سويف: قنوات الإخوان تبث مظاهرات «مفبركة» مدير أمن بني سويف: قنوات الإخوان تبث مظاهرات «مفبركة»

اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف

نفى اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، ما تردد حول وجود مظاهرات في المحافظة، مشيرًا إلي ان قنوات الإخوان الإرهابية، تبث صورًا لمظاهرات “أرشيفية قديمة” لإثارة الرأي العام داخل المحافظة.

وأضاف الخليصى في تصريحات لـ ” ONA”، أن هذة المشاهد والصور التي تعرضها تلك القنوات ليس لها أساس من الصحة تمامًا، واصفًا تلك المشاهد بـ”المفبركة”.

وأكد مدير أمن بني سويف، أن مركز ببا هادئ تمامًا، وكذلك باقي المراكز، نافيًا أي خروج لتظاهرات أو وجود أى حالات شغب.

وكانت بعض قنوات الإخوان الإرهابية قد بثت صباح اليوم، عددًا مشاهد وصور لمظاهرات بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

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