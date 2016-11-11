الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

سيطرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة بني سويف، علي مشاجرة وقعت بين عائلتين وفرضت حصارًا أمنيًا على نجع أبومعيضة، التابع لقرية دلهانس بمركز الفشن، بعد اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب “غفرة” لقطعة أرض صحراوية تابعة لشركة عباد الرحمن، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد عائلة أبوهشيمة وإصابة آخر من عائلة سعد.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد هشام العدل، مأمور مركز الفشن، يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلة “سعد.ع.ح” وأولاده الثلاثة وعائلة “ابوهشيمة .ع.ا”، على غفرة لقطعة أرض صحراوية ملك شركة عباد الرحمن .

وعلى الفور توجهت قوة من المباحث برئاسة الرائد محمد إبراهيم، رئيس المباحث والرائد محمد محروس، معاون مباحث القسم باشراف اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائى، وتبين وقوع اشتباكات بين العائلتين بالاسلحة النارية على “غفرة” لقطعة ارض صحراوية في نجع المعيصة التابعة لقرية دلهانس بمركز الفشن، وأدت الاشتباكات إلى مقتل “ابو هشيمة .ع.ا”، إثر تعرضه لطلق نارى، وإصابة “سعد.ع.ح” مزارع بطلق نارى بالفخذ، وتم تحويلهما لمستشفى الفشن العام.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.