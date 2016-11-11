بالصور.. ضبط 210 جوال ملح طعام منتهي الصلاحية ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

تمكنت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتورعبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنيه حسن مديرإدارة الطب الوقائي بالمديرية، اليوم الجمعة، من ضبط كميات كبيرة من ملح الطعام منتهي الصلاحية بمركز سمسطا.

وشنت إدارة الطب الوقائي بصحة بني سويف، برئاسة الدكتورة أمنية حسن، وعددًا من الأطباء ومسئولي مكاتب مراقبة الأغذية، حملة مكبرة لمتابعة الأغذية المعروضة ومراقبة أماكن البيع والتصنيع.

ونجحت الإدارة، في ضبط مخزن ملح طعام بدائرة مركز سمسطا وبداخله 210 جوال زنة 2100 كيلو جرام منتهي الصلاحية وفاسد مما يشكل خطر علي صحة المواطنين .

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وإتخاذ اللازم لغلق المخزن .