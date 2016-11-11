الطيب: الهجوم على الأزهر الشريف يخدم مصالح «داعش»

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الهجوم على مؤسسة بحجم الأزهر الشريف يصب في مصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ومَن على شاكلتها بشكل مباشر؛ لأن الذي يقف في مواجهة هذه التنظيمات هو الفكر والفقه والعقل الأزهري.

وأشار الطيب، خلال بيان صادر عن المشيخة، الجمعة، إلى أن هذا الهجوم في الحقيقة هجوم على الأمة المصرية، ويخدم أجندات موجهة من مصلحتها التشغيب على الأزهر وعرقلته عن أداء دوره في النهوض بالأمة.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر راجعت مناهجها واستحدثت مقررات تتعامل مع المفاهيم المغلوطة التي شاعت، وتتردد في الساحة الفكرية وتؤثر سلبا على توجهات الناس وتفكيرهم، ومع ذلك لا يلتفت إلى تلك المراجعة والتطوير، وإنما يلتفت إلى عبارة في كتاب من كتب التراث القديم يقاطعونها من سياقها ليدينوا تاريخًا كاملا من العلم والعطاء الذي حافظ على الأمة وتاريخها.

ورأى شيخ الأزهر أن الهجوم على مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، يدل على أن الأزهر بدأ يأخذ دوره الحقيقي في توعية الناس، وفي إظهار الثقافة الحقيقة للإسلام.