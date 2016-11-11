«وزير التجارة» يفتتح فعاليات المعرض الأول للصناعات النسيجية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، حرص الوزارة علي تقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وإزالة كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلي أن هذه الصناعة تعد من أعرق الصناعات وأهمها، حيث تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية وقدرات كبيرة يمكن استغلالها لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق العالمية، وهو ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفاعليات المعرض الدولى الأول ” Destination Africa ” والذى يعقد تحت رعايته وتنظمه الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وجمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك ” ويشارك في أعمال المعرض ممثلين لـ 12 دولة إفريقية وأكثر من 30 شركة عارضة إلى جانب 150 من كبار المستوردين والمشتريين الدوليين من أوروبا وأمريكا.

وأشار الوزير، إلى أن وجود هذه المجموعة المتميزة من كبار المشترين الدوليين في مجال الصناعات النسيجية والغزول وكبار المسئولين في سلاسل التجزئة العالمية يمثل فرصة كبيرة لتعظيم الإستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات النسيجية وبصفة خاصة منظومة الإتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق الدولية مثل السوق الإفريقى حيث تعد مصر محور إرتكاز هام وبوابة مهمة لدخول لدخول السلع لمثل هذا السوق الواعد.

وتابع قابيل، إلى أهمية هذا المعرض في تحقيق تكامل حلقات انتاج الصناعات النسيجية في أفريقيا لخلق سلسلة إنتاج قوية، وهو ما يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية ، مشيدًا بالدور الذى قام به جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج في الحملة الترويجية لهذا المعرض وتوجيه الدعوة لأهم الشركات الأجنبية المستوردة للمنتجات النسيجية للمشاركة في هذا المعرض والإلتقاء بالعارضين في مصر.

أ ش أ