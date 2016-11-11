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بلاغ يتهم شركة مياه الشرب بسوهاج بإهمال إصلاح ماسورة تسببت فى تصدع المنازل

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بلاغ يتهم شركة مياه الشرب بسوهاج بإهمال إصلاح ماسورة تسببت فى تصدع المنازل بلاغ يتهم شركة مياه الشرب بسوهاج بإهمال إصلاح ماسورة تسببت فى تصدع المنازل

>سوهاج - محمود مقبول

حرر 7 أشخاص بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، محضرا ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحى حمل رقم 5211 إدارى المركز لسنة 2016، وذلك لعدم إصلاح الشركة ماسورة صرف صحى، ما تسبب فى تلفيات وتصدعات بمنازلهم.

 

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بحدوث تلف بمسورة صرف نتج عنه تصدعات ببعض المنازل.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بتقدم "عبد الستار . م  . أ" 56 سنة خفير نظامى من قوة المركز، و"محمود . ا  .ق" 26 سنة عامل، و5 آخرين يقيمون بشارع محمد على بندر أخميم، بتضررهم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسبب تلف ماسورة مياه الصرف الصحى بالشارع، وعدم قيامهم بإصلاحها، ما أدى لحدوث تلفيات وتصدعات بمنازلهم.

 

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وجار العرض على النيابة العامة.


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