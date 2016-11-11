مستشفيات «الصحة» تستعد للإنفلونزا بأدوية «تامينيل» ورفع كفاءة الأطباء

أعلن الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إستعداد مستشفيات الوزارة لفصل الشتاء وموسم الإنفلونزا ، وتجهيزها بالأدوية ورفع كفاءة الأطباء العاملين بها وتدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الإنفلونزا المترددة على مستشفيات الحميات والصدر والمستشفيات العامة والمركزية ، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل المناسب.

وأوضح “محيي” في بيان صحفي، أنه تم التنسيق من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات والإدارة العامة للصدر بإعداد ورش عمل للأطباء بالمستشفيات، عن كيفية التعامل وإستعداد المستشفيات للتعامل مع حالات الانفلونزا و تم عمل ورشة عن دور المستشفيات فى التعامل مع حالات الإنفلونزا يوم 22 أكتوبر الماضي بالقاهرة ، وتم تدريب عدد 180 طبيب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والفيوم ، وتم شرح المادة العلمية من خلال كل من الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات المركزة، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات ،والدكتور وجدي عبد المنعم ، مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدر ، والدكتورة أمل صلاح ، إستشاري الصدر ومكافحة العدوى بإدارة الصدرية.

وتناولت ورشة العمل أهمية تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل المناسب ، ومعايير وأسس التحويل بين المستشفيات ودور المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ” الحميات والصدر ” فى التعامل مع حالات الإنفلونزا وبروتوكول العلاج للإنفلونزا وإستعداد وتجهيز أقسام الرعايات المركزة.

كما سيتم عقد ورشة عمل يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية، ليشمل الحضور 160 طبيب من محافظات ” الإسكندرية ، مطروح ، البحيرة ، كفر الشيخ ” بنفس البرنامج التدريبي ، وكذلك سيتم إستكمال باقي محافظات الوجه القبلي خلال النصف الثاني من الشهر الحالي .

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الأدوية والعلاج المناسب من دواء “التامينيل” أقراص وشراب إلى مخازن الوزارة وجاري توزيعه بالمستشفيات بالمحافظات المختلفة.