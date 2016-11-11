دعوى ضد رجل الأعمال هانى مكرم عبيد

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، الدعوتين المقامتين ضد رجل الأعمال هاني مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحي، لرئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحي، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية “شاليهات” بمنطقة الساحل الشمالي، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحي العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم “لاجولى لاروج”، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالي، إلا إن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم.