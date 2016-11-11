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تواجد أمني مكثف بميدان النهضة بالجيزة.. وانتشار واسع لمجموعات التدخل السريع

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تواجد أمني مكثف بميدان النهضة بالجيزة.. وانتشار واسع لمجموعات التدخل السريع تواجد أمني مكثف بميدان النهضة بالجيزة.. وانتشار واسع لمجموعات التدخل السريع

انتشار أمني بالجيزة اليوم الجمعة

شهد ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، الجمعة، تكثيفا للإجراءات الأمنية وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط تمركز تشكيل أمن مركزي ومدرعة شرطة خلف تمثال نهضة بالميدان بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، رصد مندوب الوكالة الرسمية تواجدا أمنيا مكثفا بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم تسيير مجموعات الإنتشار السريع المكونة من سيارة شرطة ومدرعة من الأمن المركزي بالمحاور والميادين الرئيسيّة بالمحافظتين وذلك لرصد أي حالة من الخروج على القانون والتعامل الفوري معها.

أ ش أ

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