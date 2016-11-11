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غدًا.. طعن عادل حبارة وآخرين بمذبحة رفح

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غدًا.. طعن عادل حبارة وآخرين بمذبحة رفح غدًا.. طعن عادل حبارة وآخرين بمذبحة رفح

أرشيفية

مراسل «ONA»

 تنظر غدًا، السبت، محكمة النقض، ثانى جلساتها لنظر الطعن المقدم للمرة الثانية، من الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ “عادل حبارة”  و6اخرين على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإعدام شنقًا بإجماع الأراء وبعد موافقة فضيلة المفتي والسجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 عاما لـ 12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ” بمذبحة رفح الثانية ” والتى راح ضحيتها 25 مجندًا مصريا فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013 والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود وعلى سليمان ومحمود عبدالحفيظ وأحمد عبدالودود وهشام الشافعي وخالد الجندى وعباس محمد وإبراهيم فؤاد وحسام الدين زقزوق وبسكرتارية خالد عمر ومحمود محمد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ “مذبحة رفح الثانية”، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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