بالصور.. الهدوء يسيطر على شوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع دعوات التظاهر

شهدت ميادين القاهرة والجيزة، ظهر اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام، والسيولة المرورية وسط انتشار أمني مكثف من قوات الشرطة والجيش، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها البعض بالتظاهر اليوم.

وعززت وزارة الداخلية والقوات المسلحة من إجراءاتهما الأمنية؛ للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون أو تكدير الأمن العام، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدين أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستواجه بشكل حاسم وفوري وفقًا للقانون.

كتب ـ عمر عبد الناصر وعمر جمال