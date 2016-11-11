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«الصحة»: فلاتر الغسيل الكلوى متوفرة وتصرف للمستشفيات طبقًا لاحتياجاتها

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«الصحة»: فلاتر الغسيل الكلوى متوفرة وتصرف للمستشفيات طبقًا لاحتياجاتها «الصحة»: فلاتر الغسيل الكلوى متوفرة وتصرف للمستشفيات طبقًا لاحتياجاتها

أرشيفي

أكدت الدكتورة ماجدة الطنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، عدم وجود نقص في فلاتر الغسيل الكلوي بجميع مديريات الشئون الصحية، لافتة إلى أنه تم صرف احتياجات المديريات والقطاعات الصحية الأخرى من الطبي بالوزارة.

وأضافت الطنطاوي، خلال بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا احتياطيًا يتم الصرف منه عند الضرورة، مشيرة إلى أنه تم توريد 45 ألف و 400 فلتر منذ نهاية سبتمبر الماضي حتى أول نوفمبر الجاري، حيث تم صرف منهم لجميع المديريات والقطاعات طبقا للاحتياج .

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن الوزارة تسلمت 350 ألف فلتر اليوم الجمعة، وسيتم البدء في توزيعهم بعد 48 ساعة، وهي المدة اللازمة للفحص الفني علي الفلاتر، مشددة على أنه سيتم توزيعهم بنفس نسب التوزيع وطبقا لعدد المرضي الموجودين بكل قطاع.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأرصدة الموجودة حاليا بمخازن بعض المديريات والمستشفيات تكفي 21 يومًا، والأخرى تكفي لمدة شهر ونصف.

وأكد مجاهد، أنه لم ترد شكاوي حتي الآن من وجود نقص، كما أنه لا يوجد أي مريض لم يحصل على جلسة الغسيل الكلوي، بسبب نقص الفلاتر أو مستلزمات الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن خدمة الغسيل الكلوي تقدم على أكمل وجه في جميع المستشفيات .

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