أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بجوار محول الكهرباء "كيس دهان"

Google+ Print
الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بجوار محول الكهرباء "كيس دهان" الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بجوار محول الكهرباء "كيس دهان"

>الشرقية – فتحية الديب

قال العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه الأهالى بجوار محول كهرباء بمدينة الحسينية، عبارة عن كيس دهان.

وأضاف الشوادفى، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، أن خبراء المفرقعات تحركوا إلى موقع الجسم فور تلقى البلاغ، وبفحص البلاغ تبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس دهان ولا توجد به أى مواد قابلة للاشتعال، فى قام أفراد الحماية المدنية بتمشيط المنطقة المحيطة؛ للتأكد من عدم وجود أى أجسام أخرى.

كان عدد من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عثروا على جسم غريب بجوار محول كهرباء، اليوم؛ ما آثار حالة من القلق بين المواطنين، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، العميد أحمد الشوادفى، يفيد بعثور أهالى مدينة الحسينية، على جسم غريب بجوار محول كهرباء بالمدينة، وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن كيس دهان.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365