الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بجوار محول الكهرباء "كيس دهان"

الشرقية – فتحية الديب

قال العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه الأهالى بجوار محول كهرباء بمدينة الحسينية، عبارة عن كيس دهان.

وأضاف الشوادفى، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، أن خبراء المفرقعات تحركوا إلى موقع الجسم فور تلقى البلاغ، وبفحص البلاغ تبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس دهان ولا توجد به أى مواد قابلة للاشتعال، فى قام أفراد الحماية المدنية بتمشيط المنطقة المحيطة؛ للتأكد من عدم وجود أى أجسام أخرى.

كان عدد من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عثروا على جسم غريب بجوار محول كهرباء، اليوم؛ ما آثار حالة من القلق بين المواطنين، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، العميد أحمد الشوادفى، يفيد بعثور أهالى مدينة الحسينية، على جسم غريب بجوار محول كهرباء بالمدينة، وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن كيس دهان.