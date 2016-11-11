"الأمن العام" يضبط 4 متهمين هاربين من 414 حكما قضائيا متنوعا

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم فى 414 حكما قضائيا، وهاربين من سداد أكثر من ربع مليون جنيه.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مكان هروب "ياسر . أ" 46 سنة مدير بشركة، ومقيم بشبين الكوم فى المنوفية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 157 حكم حبس، حيث بلغت إجمالى العقوبة فيها 125 سنة حبس، وغرامات 245.000 ألف جنيه، فتم القبض عليه.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط "جمال . أ" 52 سنة، صاحب مكتب مقاولات، مقيم بالمنتزه، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 158 حكم حبس، حيث بلغت إجمالى العقوبة فيها 82 سنة حبس، وكفالات 45.750 ألف جنيه، و"سلوى . ص" 39 سنة ربة منزل، هاربة من حكم غيابى بالسجن 15 سنة فى قضية تزوير، و51 حكم حبس، حيث بلغت إجمالى العقوبة فيها 40 سنة حبس، وكفالات 12.200 جنيه، و"رفعت . ج" 42 سنة سائق، مقيم بمنيا القمح، هارب من تنفيذ 47 حكم حبس.