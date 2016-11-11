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"الأمن العام" يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 119 قضية مخدرات و6 سيارات مسروقة

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"الأمن العام" يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 119 قضية مخدرات و6 سيارات مسروقة "الأمن العام" يقتحم بؤر إجرامية ويضبط 119 قضية مخدرات و6 سيارات مسروقة

>كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته لاقتحام البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى السلاح والمخدرات والتشكيلات العصابية، لإعادة الهدوء للشارع.

 

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، فى ضبط 119 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، ومتهمين لممارستهما أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و71 متهما هاربا من أحكام، و451 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط قضية اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 20765 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.


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