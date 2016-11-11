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الانتهاء من مشروع تطوير «عشش محفوظ» بالمنيا

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الانتهاء من مشروع تطوير «عشش محفوظ» بالمنيا الانتهاء من مشروع تطوير «عشش محفوظ» بالمنيا

أرشيفية

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير “عشش محفوظ”، بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا للتسكين نهاية العام الحالي .

جاء ذلك خلال جولة له بالمشروع، الجمعة، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، والتى التقى فيها باللواء عصام البديوي، محافظ المنيا.

واتفاق صديق والبديوي، خلال الاجتماع بحسب بيان صادر عن محافظة المنيا اليوم، على عدد من البروتوكولات، ومن أهمها استغلال فائض وحدات مشروع عشش محفوظ وبيعها لصالح استكمال باقى مشروعات المناطق العشوائية بالمحافظة، لتكون المنيا أول محافظه تكتفى ذاتيًا من استثمارات مشروعاتها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية دون تحميل ميزانية الدولة للعام المالى 2017/2016 أى أعباء إضافية .

وأكد المهندس خالد صديق، أنه تم الاتفاق على قيام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بالتعاون مع الصندوق، بإعداد جميع المخططات الخاصة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتخفيف تكاليف إعداد المخططات عن الدولة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على اتباع أسلوب جديد فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في الملكيات الخاصة بنظام الاستثمار المشترك بين الأهالى والدولة، بعيدًا عن تحمل الدولة أى أعباء إضافية.

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