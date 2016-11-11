«معلومات الوزراء»: لا زيادة في أسعار اللحوم السودانية.. والكيلو لن يتخطى 60 جنيهًا

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجمعة، ما تم بثه في العديد من المواقع الإخبارية من أنباء تفيد بزيادة أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح.

وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بتقديم اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين في منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين بسعر لن يزيد عن الـ60 جنيهًا.

من جانبه، أكد صبحي طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن رصيد مصر آمن من اللحوم السودانية الطازجة بعد تعاقد الوزارة على شراء 800 ألف رأس ماشية من السودان.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا صرف اللحوم السودانية الطازجة للجزارين التعاونين لطرحها بمنافذهم بسعر 60 جنيه، بالإضافة إلى الجزاريين المعتمدين بالوزارة بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان.

وكشف «طاحون» عن وصول 150 ألف رأس ماشية، تم ذبح ستين ألف منها وتوزيعها على منافذ الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية بالإضافة إلى الجزاريين التعاونين والمتعاملين مع الوزارة لبيعها للمواطنين.

وناشدت الوزارة، جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

أ ش أ