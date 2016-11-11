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الالماس يضفي بريق لمجموعة Snob و Iram

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الأربعاء 09-11-2016 16:49

القاهرة – ايمن خطاب تصوير – سامح المنسي

من الالماس استوحى المصمم ريمون عوراني صاحب بيت ازياء Snob Couture مجموعة أزيائه لهذا الموسم مستعيداً بريق الالماس لدي ناظريه وقد ترجم أفكاره في هذا المجال من إطلالات عصرية فخمة تليق بأرقى المناسبات.
30 رواية حكتها تصميماته التي قدمها في الديفليه الذي اقيم بالفور سيزون وبعرض عدد من المجوهرات لمجموعة Iram للمجوهرات،حضر عرض الأزياء دكتور خالد زيادة سفير لبنان في ، وعدد من رجال الأعمال ونجوم الفن والمجتمع أبرزهم؛ حنان مطاوع ورشا مهدي.
أقيم عرض الأزياء تحت رعاية جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، ورابطة رجال الاعمال اللبنانيين ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، وخبير المجوهرات مصطفى نصار مجموعة Iram للمجوهرات.
السويريهات التي ظهرت متلألئة بالماسات متناغمة مع الوان الاقمشة والتي غلب عليها البيج والاحمر والاسود والموف واشعاعات الحلي بغرض اظهار الفخامة والبريق لهذه التصميمات التل والحرير والشيفون هي سيدة الموقف في هذا العرض الذي اثار اعجاب الحضور ببريقه وجماله الاخاذ تخطى المصمم ريمون بابتكاراته بهجة الألوان وسحر بريق الالماس الكائن ضمن مكونات الفساتين التي عرضها بالديفليه .

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سيدتي

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