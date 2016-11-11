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اختاري هديتك من مجموعة CH Carolina Herrera لخريف 2016

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الإثنين 07-11-2016 18:02

بيروت - سيدتي نت

اذا كنت من السيدات اللواتي يفضلن الأزياء البسيطة المريحة فإن المجموعات التي قدمتها CH Carolina Herrera لخريف 2016 تتلاءم بصورة مثالية مع أسلوبك في ارتداء الملابس.
وقد خصّصت Carolina Herrera مجموعة لموسم الأعياد المقبل لتختاري منها ما يناسبك فحمل هذا الموسم عنوان الملابس المنفصلة سهلة الارتداء والمثالية لأن تُلبس فوق بعضها في طبقات، فتبرز الأشكال الفضفاضة، كما تتّحد جاكيتات وكنزات من الصوف السميك مع التنانير، السراويل المطبعة، والفساتين الضيّقة في الأعلى والواسعة في الأسفل، كلها مصنوعة من أقمشة غنية وتصاميم انسيابية مُتقنة.
تتمتع الأكسسوارات بمزايا تسمح لك بتنسيقها كما يحلو لك ، مثل الحقيبة بمسكة من الأعلى أو التي تُحمل بالكتف، بالإضافة إلى الحقائب المصنوعة من الجلد والمزيّنة بطبعات تجريدية ولمسات من الفراء فتشكّل أكسسواراً ضرورياً لهذا الموسم، أيضاً تضمنت المجموعة أحذية تنوعت بين المصنوعة من جلد السويد بارتفاع يصل للركبة ومفتوحة عند الأصابع وأخرى بكعب عالٍ وحزام.
ركزت ألوان المجموعة على اللون الأحمر كونه لون الأعياد المفضل، فحملت جميع القطع فيها اللون الأحمر بدرجاته المحتلفة.
شاهدي صور مجموعة CH Carolina Herrera للأعياد واختاري منها ما يناسبك.

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سيدتي