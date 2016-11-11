الأمم المتحدة: داعش أعدمت عشرات وخزنت كيماويات

رويترز

قالت رافينا شمداسانى المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن مقاتلى تنظيم داعش أعدموا المزيد من الأشخاص فى مناطق محيطة بالموصل هذا الأسبوع وإن هناك تقارير عن تخزينه كميات من الأمونيا والكبريت فى مواقع مدنية ربما لاستخدمها كأسلحة كيماوية.

وأضافت شمداسانى استنادا لمعلومات مصادر على الأرض أن مقبرة جماعية تحوى أكثر من 100 جثة فى بلدة حمام العليل ما هى إلا واحدة من عدة ساحات نفذ فيها التنظيم عمليات قتل. ومن بين المصادر رجل تظاهر بأنه ميت خلال عملية إعدام جماعى.

ويتم تنفيذ عمليات إعدام علنية لاتهامات "بالخيانة والتواطؤ" مع القوات العراقية التى تحاول استعادة الموصل أو بسبب استخدام الهواتف المحمولة التى يحظرها التنظيم أو لمحاولة الفرار.

وقالت شمداسانى أن التنظيم نشر فى طرقات البلدة القديمة فى الموصل أفرادا يرتدون أحزمة ناسفة -ربما كانوا صبية أو أطفالا- و"وزع" نساء مختطفات على مقاتليه أو أبلغهن بأنهن سيرافقن قوافله.