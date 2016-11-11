أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أبوهشيمة يهدي «رونالدو» تذكاراً فرعونيًا: «ترقبوا كثير من المفاجآت»

Google+ Print
أبوهشيمة يهدي «رونالدو» تذكاراً فرعونيًا

أبوهشيمة يهدي «رونالدو» تذكاراً فرعونيًا

أهدى رجل الأعمال المصري و رئيس مجلس إدارة حديد المصريين أحمد أبوهشيمة، تذكاراً فرعونيًا، لنجم كرة القدم البرتغالي ولاعب فريق ريال مدريد الإسبانى كريستيانو رونالدو، على هامش لقائهما في البرتغال، معلنًا عن كثير من المفاجآت التي سيفصح عنها في القريب العاجل.

وعلق “أبوهشيمة”، على الصورة التي نشرها مع “رونالدو” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: ” رونالدو مع الفرعون المصري قريبا و كثير من المفاجأت !!!”.

كما نشر “أبو هشيمة” صورة أخرى مع “ريكاردو”، الصديق المفضل للنجم كريستيانو رونالدو، وهما يشيران بعلامة النصر، فتداولها رواد “فيسبوك” بكثير من التعليقات الطريفة والساخرة، فعلقت “صابرين بيرامي”: “أكيد كريستيانو هو اللي صورك”.

"أبو هشيمة مع "ريكاردو"، الصديق المفضل للنجم كريستيانو رونالدو

“أبو هشيمة مع “ريكاردو”، الصديق المفضل للنجم كريستيانو رونالدو

وكان “أبو هشيمة”، نشر، قبل ساعات، صورة تجمعه برونالدو وهما يشيران بعلامة النصر، على هامش لقائهما في البرتغال، معلنًا عن مفاجأة، حيث كتب معلقًا على الصورة “مفاجأة مدوية خلف الكواليس.. انتظرونا”.

أبوهشيمة مع «رونالدو»

أبوهشيمة مع «رونالدو»

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا