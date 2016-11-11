أبوهشيمة يهدي «رونالدو» تذكاراً فرعونيًا: «ترقبوا كثير من المفاجآت»

أهدى رجل الأعمال المصري و رئيس مجلس إدارة حديد المصريين أحمد أبوهشيمة، تذكاراً فرعونيًا، لنجم كرة القدم البرتغالي ولاعب فريق ريال مدريد الإسبانى كريستيانو رونالدو، على هامش لقائهما في البرتغال، معلنًا عن كثير من المفاجآت التي سيفصح عنها في القريب العاجل.

وعلق “أبوهشيمة”، على الصورة التي نشرها مع “رونالدو” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: ” رونالدو مع الفرعون المصري قريبا و كثير من المفاجأت !!!”.

كما نشر “أبو هشيمة” صورة أخرى مع “ريكاردو”، الصديق المفضل للنجم كريستيانو رونالدو، وهما يشيران بعلامة النصر، فتداولها رواد “فيسبوك” بكثير من التعليقات الطريفة والساخرة، فعلقت “صابرين بيرامي”: “أكيد كريستيانو هو اللي صورك”.

وكان “أبو هشيمة”، نشر، قبل ساعات، صورة تجمعه برونالدو وهما يشيران بعلامة النصر، على هامش لقائهما في البرتغال، معلنًا عن مفاجأة، حيث كتب معلقًا على الصورة “مفاجأة مدوية خلف الكواليس.. انتظرونا”.