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الأحد .. بدء قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل بالكويت

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الأحد .. بدء قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل بالكويت الأحد .. بدء قبول طلبات راغبي العمل على 468 فرصة عمل بالكويت

محمد سعفان، وزير القوى العاملة،

تبدأ وزارة القوى العاملة، بعد غدٍ الأحد، لمدة 10 أيام، قبول طلبات راغبي العمل علي 468 فرصة عمل بكبري شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت ، برواتب تتراوح ما بين 100 إلي 200 دينار كويتي ، ” أي ما يوازي 6 ألاف إلي 12 ألف جنيه مصري تقريبا”، فضلا عن توفير السكن ، والمواصلات وتذكرة الطيران والإضافي والبدلات طبقا لقانون العمل الكويتي، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المهن المطلوبة، 200 نجار مسلح براتب 170 دينار ، و30 حداد مسلح ، و10 لحام ، براتب 150 دينار ، و60 سقال ” شدة معدنية ” براتب 140 دينار، و15 كهربائي براتب 200 دينار ، و3 سباك براتب 180 دينار، وخبرة لهذه المهن 5 سنوات ، والسن من 25 إلي 45 سنة ، فضلا عن 200 عامل، براتب 100 دينار خبرة سنتان ، والسن من 21 إي 40 سنة .

وأشار “سعفان” إلي أن الطلبات تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا ، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة .

وأكد “سعفان”، أن المستشار العمالي جمال سيد أحمد بمكتب التمثيل العمالي بسفارة بدولة الكويت ، وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

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