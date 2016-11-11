اعتداءات على مسلمين بعد فوز «ترامب» برئاسة أمريكا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الخميس، أنها تحقق في تعرض طالبتين مسلمتين محجبتين لاعتداءين وقعا الأربعاء، إثر الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

وقالت الشرطة المسؤولة عن أمن جامعة سان دييغو إن طالبة محجبة أفادت أنها تعرضت داخل الحرم الجامعي لهجوم من قبل شخصين وجها إليها “تعليقات بشأن الرئيس المنتخب ترامب والمسلمين” قبل أن تتعرض لسرقة أغراضها، حسبما أفادت “سكاى نيوز عربية”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة رونالد بروسارد، أن المحققين يعتقدون أن الدافع وراء هذا الاعتداء قد يكون العداء للمسلمين.

من جهته قال رئيس الجامعة جوش مايس في بيان إن “التعابير التي استهدفت الطالبة تشير إلى أن استهدافها تم بسبب معتقدها الإسلامي وبسبب ارتدائها لباسا تقليديا وحجابا”.

وبحسب بروسارد فإن الطالبة إثر تعرضها للهجوم سارعت بطلب المساعدة من شرطة الحرم الجامعي، وعندما عادت بصحبة الشرطة وجدت أن سيارتها أيضا تمت سرقتها.

وفي جامعة سان خوسيه في شمال كارولاينا تحقق شرطة الحرم الجامعي في اعتداء طاول طالبة ملسمة محجبة. وفي بيان وزعته على الطلاب قالت إدارة الجامعة أن رجلا اقترب من الطالبة المحجبة وشد حجابها من الخلف كما لو كان يريد خنقها مما تسبب بانقطاع نفسها وفقدانها توازنها.

من ناحيتها أوضحت بات هاريس المتحدثة باسم الجامعة أنه “لم يتم اعتقال أحد” حتى الآن بشبهة التورط في هذا الهجوم.

وأضافت “بالطبع نحن قلقون للغاية بسبب حصول هذه الواقعة داخل حرمنا. لا ينبغي لأحد أن يواجه سلوكا مماثلا في جامعة سان خوسيه”.