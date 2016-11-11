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وزير النقل:«السلامة البحرية» تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية من«المنظمة الدولية»

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وزير النقل:«السلامة البحرية» تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية من«المنظمة الدولية» وزير النقل:«السلامة البحرية» تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية من«المنظمة الدولية»

الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل (أرشيفية)

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن الهيئه المصرية لسلامة الملاحة البحرية تستعد لتنفيذ المراجعة الإلزامية من قبل لجنة موفدة من المنظمة البحرية الدولية IMO ، والتي ستقوم بمراجعة التزام باتفاقيات المنظمة.

وصرح وزير النقل أن المراجعة الإلزامية تهدف الي مراجعة الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية للتحقق من التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة علي الصعيد الدولي ، وأن اجتياز المراجعة يعني أن الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، وهو ما يحقق ثقة المجتمع البحري الدولي في تطور وتقدم مصر في مجال النقل البحري.

واضاف الدكتور جلال سعيد ان اللجنة سوف تتأكد في الفترة من 13 – 20 نوفمبر من تطبيق مصر لـــ 6 اتفاقيات هي : ( اتفاقية سلامة الأروح في البحار – الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن – الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1969 وتعديلاتها – اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة وتعديلاتها – القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار وتعديلاتها ).

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