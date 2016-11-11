«تطوير العشوائيات»: بدء تسليم وحدات سكنية لأصحاب عشش محفوظ نهاية العام

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع تطويرعشش محفوظ، بمحافظة المنيا، تم الانتهاء من تنفيذه، وأصبح جاهزاً للتسكين نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جولة له بالمشروع، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، والتى إلتقى خلالها باللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، وتم خلال الاجتماع الذي جمعهما الاتفاق على عدد من البروتوكولات، ومن أهمها: استغلال فائض وحدات مشروع عشش محفوظ وبيعها لصالح استكمال باقى مشروعات المناطق العشوائية بالمحافظة، لتكون المنيا أول محافظة تكتفى ذاتياً من استثمارات مشروعاتها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية دون تحميل ميزانية الدولة للعام المالى 2016/2017 أى أعباء إضافية.

وقال المهندس خالد صديق فى بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق على قيام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بالتعاون مع الصندوق، بإعداد جميع المخططات الخاصة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتخفيف تكاليف إعداد المخططات عن الدولة، كما تم الاتفاق أيضاً على اتباع أسلوب جديد فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في الملكيات الخاصة بنظام الاستثمار المشترك بين الأهالى والدولة، بعيداً عن تحمل الدولة أى أعباء إضافية.