الإسكان تطرح 4 مناقصات بــ 3 مدن جديدة لإنشاء ملعب ثلاثى وأعمال الطرق

أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم طرح إنشاء ملعب ثلاثى بالحديقة الوسطى، بمنطقة الإسكان الاجتماعى 247 عمارة بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وبحسب بيان صحفي صادر من وزارة الاسكان، أكد المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال المرحلة الثانية (طبقة أساس + أسفلت رابطة + بردورات + بلاطات خرسانية بالجزيرة الوسطى فقط) للطريق الرئيسى شمال خط الغاز من تقاطعه مع الطريق الشرقى رقم 1 حتى الطريق رقم 2 بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه سيتم طرح أعمال النظافة العامة لمناطق : (المرحلة العاجلة – إسكان الشباب – إسكان المستقبل – الإسكان الحر – الإسكان المطور – الإسكان العائلى الأول والثانى والثالث – منطقة ابنى بيتك 5 – محور النصر – محور الثورة – الطريق الدائرى بداية تقاطع ميدان النصر وحتى محور النصر – مدخل المدينة من جمال عبدالناصر إلى ميدان النصر – محور وميدان الشباب) بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

كما سيتم طرح فرش مبنى وحدة تراخيص المرور بالمدينة من حساب مجلس الأمناء، وذلك فى مناقصة عامة.