«الري» تنفذ مشروعات لحماية محافظات الوجه القبلي من مخاطر السيول

نفذت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، عدد من المشروعات الخاصة بحماية المحافظات بالوجه القبلي من مخاطر السيول.

وأكدت الوزراة، في بيان صادر عنها، الجمعة، أنه جار تنفيذ وطرح عدد من أعمال الحماية بمحافظة الجيزة من خلال سدي وادي متين (القبلي، والبحري) بتكلفة 6 ملايين جنيه بجوار محطة الكريمات، فضلا عن العمل على إنشاء سد على مخر سيل الجبو بمدينة 15 مايو (الزبالين) لحمايتها من السيول بتكلفة 12 مليون جنيه .

وأضاف بيان الوزارة، أن أجهزة الوزارة قامت بتنفيذ عدد من أعمال الحماية بعدد من محافظات الوجه القبلى لحمايتها من مخاطر السيول حيث تضمنت الإنتهاء من تنفيذ 5 سدود بنطاق محافظة أسيوط بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه حيث تم انشاء سد م2 ضمن مشروع حماية الوادي الأسيوطي بمركز أسيوط من مخاطر السيول مرحلة أولى بقيمة 8.4 مليون جنيه، وكذلك تم الانتهاء من أعمال إنشاء سدود (م1-م2 – م3 – م4) ضمن مشروع حماية البنية الأساسية بوادى المجلد والجبراوى مركز أبنوب بتكلفة حوالى 11 مليون جنيه.

وتابع البيان: “وجار تنفيذ أعمال حماية وادى الشيح مركز البدارى بأسيوط مرحلة اولى وثانية بتكلفة حوالي 38 مليون جنيه، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من الأعمال قريبا، وفى محافظة المنيا تم الانتهاء من أعمال تعديل مسار سيل الديابة ووادى حسحاس مركز ابو قرقاص بتكلفة 3.7 مليون جنيه، كما جار طرح أعمال مشروع حماية الكتلة السكنية المحيطة بمخر سيل الشيخ عبادة بتكلفة 7.5 مليون جنيه”.

وانتهت وزارة الري فى نطاق محافظة سوهاج من تنفيذ إنشاء سدود حماية مناطق (شيتون – قصب – نافوخ) بتكلفة 11 مليون جنيه، كذلك سدود (1-2-3-4) منطقة الصوامع بتكلفة 3.2 مليون جنيه، فضلا عن سدود (1-2) بمنطقة الجلاوية بتكلفة 2.8 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من سدود (1-2-3-4-5-6) بنزلة عمارة بتكلفة 6 ملايين جنيه، وسدود لحماية مطار سوهاج الدولى من مخاطر السيول بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وحماية جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل بتكلفة مليون جنيه.

وفى محافظة أسوان تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بتكلفة 13.7 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من سد وادى الكيماب بتكلفة 4.4 مليون جنيه، وسدود إعاقة نجع الشديدة بتكلفة 6.37 مليون جنيه، وكذلك سدود إعاقة أبوالريش القبلى 1 بقيمة 2.95 مليون جنيه، كذلك تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تغطية مصرف السيل بأسوان بطول 300 م بتكلفة 15 مليون جنيه، وجار استكمال تغطية المصرف بطول 150 م بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه توجد أعمال حماية سيتم توفير التمويل لها من خلال خطة الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتبلغ تكلفة أعمال الحماية المطلوبة بمحافظة أسوان حوالي 410 ملايين جنيه، تتضمن ضمن مشروعات أخرى إنشاء سدود إعاقة أبو الريش قبلى 2 مركز أسوان إلى جانب إعادة تأهيل مخر سيل الأعقاب مركز أسوان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مخر سيل أبو صبيرة مركز أسوان، كذلك إعادة تأهيل البحيرة الصناعية بـ2 بوادي خريت مركز كوم أمبو وأعمال حماية منطقة وادي عبادي مركز ادفو.