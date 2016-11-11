فريق ترامب: فيديو «منع دخول المسلمين» حُذف من الموقع بسبب «خلل فني»

عاد فيديو “حظر دخول المسلمين” إلى الأراضي الأميركية، أحد طروحات الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الأكثر إثارة للجدل، إلى الظهور، أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني بعدما أزيل عنه لفترة.

وأوضح فريق ترمب لوسائل الإعلام أن نص الاقتراح الذي نشر في ديسمبر إثر اعتداء سان برناردينو في كاليفورنيا، اختفى عن الموقع بسبب “خلل فني”، بحسب ما أوردته “العربية نت”.

وكان رجل الأعمال الثري طرح هذا الحظر في ديسمبر من غير أن يكرره لاحقاً خلال حملته الانتخابية. وبعدما أشار عدة صحافيين إلى اختفائه عن موقعه بعد انتخابات الثلاثاء، عاد إلى الظهور الخميس.

وأوضح فريق حملة دونالد ترمب، في بيان رداً على أسئلة الصحافيين حول الموضوع: “إننا بصدد معالجة المشكلة وسيتم إصلاحها قريباً”.

وكان المرشح الجمهوري دعا في بيان في ديسمبر 2015 إلى “الوقف الكامل والتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حتى يتمكن مندوبو بلادنا من فهم ما يجري”.

وأشار ترمب في بيانه إلى “الهجمات المروعة التي يشنها أشخاص لا يكنون أي احترام للحياة البشرية”، مندداً بـ”الكراهية” التي يكنها، وفق تصوره، الكثير من المسلمين للأميركيين.

> ولم يطرح هذا الاقتراح من جديد فيما بعد، لكنه بقي مدرجاً على موقع حملته.