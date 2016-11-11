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هالة صدقي تتعاون مع الزعيم ومحمد رمضان في أعمالهما الدرامية

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هالة صدقي تتعاون مع الزعيم ومحمد رمضان في أعمالهما الدرامية هالة صدقي تتعاون مع الزعيم ومحمد رمضان في أعمالهما الدرامية

هالة صدقي

تعاقدت الفنانة هالة صدقي، على المشاركة في بطولة فيلم “الكنز” مع محمد رمضان، والمقرر بدء تصويره يوم 15 نوفمبر الجاري، وهو ما يعد التعاون الأول بينهما.

ويشارك في بطولته محمد رمضان وهند صبري ومحمد سعد وأحمد رزق وماجد الكدواني، ومن تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، تتفاوض الشركة المنتجة لمسلسل عادل إمام الجديد “عفاريت عدلي علام”، بشكل جدي مع “هالة” خلال هذه الأيام لمشاركة الزعيم في بطولة مسلسله المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف يوسف معاطي ومن إخراج رامي إمام.

تعود هالة من جديد بمشاركة الزعيم بعد غياب دام لأكثر من 31 عامًا بعد آخر عمل جمعهما وهو فيلم “زوج تحت الطلب” عام 1985.

أ ش أ

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