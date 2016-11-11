قبل الجبس.. 10 طرق منزلية بسيطة للتعامل مع الكسور

كتبت لميس محمد

حدوث كسر فى الأصابع شىء وارد، من الممكن حدوث الكسر عند غلق باب السيارة، عند تنظيف المنزل أو حتى عند لعب الرياضة، وقد نشر موقع “WikiHow” تقريرا عن طرق تساعد على التعامل مع الكسور البسيطة فى المنزل قبل اللجوء للمستشفى، وإليك بعض من هذه الطرق:

- تحقق من وجود أى كدمات أو تورم.

- التحقق من وجود جروح أو أى ظهور للعظام.

- التحقق إذا كان الإصبع يبدو مشوها.

- متابعة الورم أو الألم إذا زاد أو قل بعض بضع ساعات.

- وضع ثلج على مكان الالم.

- نزع اى خاتم من الايد.

- عمل اشعة على الاصبع.

- عمل جبيرة اذا كان كسر بسيط.

- الحفاظ على الجبيرة نظيفة، جافة ومرتفعة.

- لا تستخدم يدك كثيرا إلا فى الضرورة.

- ابدأ بعمل تمرينات ليدك عند فكها من الجبيرة.

- الذهاب إلى أخصائى علاج طبيعى إذا احتاج الأمر.

عند حدوث كسر أو شرخ فى إصبعك أو يدك عليك الحفاظ عليه من أى خبطات أو أى شىء من الممكن أن يزيد الأمر سوءا لحين فك الجبيرة.