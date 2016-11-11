أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قبل الجبس.. 10 طرق منزلية بسيطة للتعامل مع الكسور

Google+ Print
قبل الجبس.. 10 طرق منزلية بسيطة للتعامل مع الكسور قبل الجبس.. 10 طرق منزلية بسيطة للتعامل مع الكسور

>كتبت لميس محمد

حدوث كسر فى الأصابع شىء وارد، من الممكن حدوث الكسر عند غلق باب السيارة، عند تنظيف المنزل أو حتى عند لعب الرياضة، وقد نشر موقع “WikiHow” تقريرا عن طرق تساعد على التعامل مع الكسور البسيطة فى المنزل قبل اللجوء للمستشفى، وإليك بعض من هذه الطرق:

- تحقق من وجود أى كدمات أو تورم.

- التحقق من وجود جروح أو أى ظهور للعظام.

- التحقق إذا كان الإصبع يبدو مشوها.

- متابعة الورم أو الألم إذا زاد أو قل بعض بضع ساعات.

- وضع ثلج على مكان الالم.

- نزع اى خاتم من الايد.

- عمل اشعة على الاصبع.

- عمل جبيرة اذا كان كسر بسيط.

- الحفاظ على الجبيرة نظيفة، جافة ومرتفعة.

- لا تستخدم يدك كثيرا إلا فى الضرورة.

- ابدأ بعمل تمرينات ليدك عند فكها من الجبيرة.

- الذهاب إلى أخصائى علاج طبيعى إذا احتاج الأمر.

عند حدوث كسر أو شرخ فى إصبعك أو يدك عليك الحفاظ عليه من أى خبطات أو أى شىء من الممكن أن يزيد الأمر سوءا لحين فك الجبيرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365